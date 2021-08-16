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"Талібан" оголосив, що "війну закінчено"

У президентському палаці вже розмістилися командири талібів. 

"Талібан" оголосив, що "війну закінчено"
Фото: EPA/UPG

"Талібан" оголосив про закінчення війни після взяття під контроль президентського палацу в Кабулі та втечі президента Ашрафа Гані з країни. У його палаці вже розташувалися командири талібів та озброєні бойовики, пише Reuters з посиланням на кадри від Al Jazeera. 

Прессекретар політичного офісу талібів Мохаммад Наїм заявив, що "війна в країні закінчена, ми досягли того, чого прагнули, а саме – свободи нашої країни та незалежності нашого народу".

Один із лідерів талібів сказав, що повстанці перегруповуються в різних провінціях і перед створенням нової структури правління будуть чекати, поки підуть останні іноземні сили.

За його словами, бойовикам "Талібану" наказали "дозволити афганцям відновити повсякденне життя і нічого не робити, щоб не налякати місцевих мешканців".

Нагадаємо, на тлі виведення американських військ почалося стрімке захоплення столиць афганських провінцій "Талібаном". 14 серпня "Талібан" увійшов у передмістя Кабулу – столиці Афганістану. Президент подав у відставку. Надалі має сформуватися перехідний уряд. 

Військова операція ісламістів дозволила їм взяти під контроль значну частину північного, західного та південного Афганістану. Все це відбувалося менше ніж за три тижні до того, як Сполучені Штати Америки збираються вивести з країни свої останні війська.

В очікуванні можливого падіння Кабулу західні держави закривають та евакуюють свої посольства.

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