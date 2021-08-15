У Канаді розпустили парламент і оголосили дострокові федеральні вибори

Прем'єр-міністр Канади та лідер ліберальної партії Джастін Трюдо вітає прихильників після перемоги на виборах, Монреаль, 21 жовт

Генерал-губернатор Канади Мері Саймон підтримала ініціативу прем'єр-міністра Джастіна Трюдо про розпуск парламенту. Федеральні вибори призначені на 22 вересня.

Про це повідомляє CBC.

Виборча кампанія триватиме 36 днів - це мінімальна тривалість кампанії, дозволена законом.

Опозиційні партії виступили проти проведення дострокових виборів і закликали Саймон відхилити пропозицію Трюдо. Втім, вона до них не дослухалася.

Політичні опоненти Трюдо висловлюють стурбованість проведенням кампанії під час четвертої хвилі пандемії, і звинувачують його в проведенні виборів в своїх політичних “егоїстичних інтересах”.

Наразі Ліберальна партія, яку представляє Трюдо, є лідером електоральних уподобань канадців - майже 36%. Цього достатньо для формування уряду більшості.