У Лондоні обстріляли будинок, де відбувалася вечірка – є поранені

Стрілянину не пов’язують з тероризмом.

Фото: Peter Manning/LNP

У лондонському районі Камден невідомий обстріляв з автомобіля будинки, в яких відбувалася районна вечірка.

Про це пише mirror.co.uk.

Напад стався у суботу, 14 серпня після 22:00. У результаті вогнепальні поранення отримали четверо осіб, один чоловік і троє жінок.

Двом пораненим жінкам надали медичну допомогу на місці події, а потім доставили в лікарню, а чоловік і жінка пізніше вирушили до лікарні самостійно.

Стрілянину не пов’язують з тероризмом.

Фото: Peter Manning/LNP

Нагадаємо, 12 серпня внаслідок стрілянини у місті Плімут, що знаходиться на південному заході Великобританії, загинули шестеро людей, у тому числі сам нападник.