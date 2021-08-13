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ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію, але закликає робити щеплення

"Необхідно пояснити людям, як діють вакцини, і наскільки вони важливі".

ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію, але закликає робити щеплення
Фото: myseldon.com

Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти примусової вакцинації проти COVID-19, проте закликає робити щеплення.

Про це заявила представниця ВООЗ Фаделя Хаїб, передає "Інтерфакс-Україна".

"В цілому ВООЗ не схвалює будь-якої примусової вакцинації, але необхідно пояснити людям, як діють вакцини, і наскільки вони важливі", - сказала вона на пресконференції.

За словами Хаїб, вакцини - це "один із засобів, які є в наявності".

Раніше експерти ВООЗ неодноразово говорили про те, що лише вакцинації недостатньо для протистояння коронавірусу, і вказували на необхідність поєднувати щеплення з санітарними правилами, прийнятими ще минулого року для стримування пандемії.

Нагадаємо, у квітні ВООЗ наголошувала, що темпи вакцинації в країнах Європи залишаються неприйнятно повільними. Організація також виступила проти "паспортів вакцинації".

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