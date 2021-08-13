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Польща продасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Країна має забагато вакцин, і вони можуть зіпсуватися.

Польща продасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca
Фото: rmf24.pl

Польща вирішила продати Україні 1,2 млн доз протиковідної вакцини AstraZeneca. Першу партію з 650 тис. доз відправлять уже в серпні, сказав віцеміністр здоров’я Польщі Вальдемар Краска в ефірі RMF FM.

"Ми вчора розмовляли з послом України у Польщі, котрий висловив велике зацікавлення вакцинами. В Україні досі бракує вакцин, і там є більше охочих вакцинуватися, ніж доступних вакцин. Отже, ми хочемо надіслати в Україну вакцини, які зберігаються на складі", - цитує заступника міністра видання "Польське радіо".

За словами Краски, мова йде не про безоплатну передачу, а саме про продаж вакцини.

Загалом Польща має 8,6 мільйона вакцин, і препарати із коротшим терміном придатності будуть передані Україні. Віцеміністр додав, що рішення про перепродаж вакцин будуть прийматися з думкою про те, щоби препарати не марнувалися.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що уряд Польщі розглядає можливість продажу до 4 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби, які зберігаються на складах Агентства стратегічних резервів та мають найменший термін придатності.

Польща продаватиме дози за собівартістю.

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