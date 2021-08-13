В Україні змінили правила в'їзду для паломників

В Україні змінили правила в’їзду для іноземних громадян, які приїжджають для здійснення паломництва.

Згідно з інформацією на сайті Міністерства закордонних справ іноземці та особи без громадянства, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну, повинні мати поліс страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією-партнером на території України, покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

Також необхідно мати один із таких документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19;

іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або одужання особи від COVID-19, виданого уповноваженими органами іноземних держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

"У разі відсутності вищевказаних документів та у разі неможливості встановлення або відмови від встановлення мобільного додатка "Вдома" особою, яка підлягає самоізоляції, такій особі буде відмовлено у перетині державного кордону України", - сказано в повідомленні.

При умові отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 іноземець не підлягає самоізоляції після перетину кордону.

Нагадаємо, пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду змінилися в Україні з 5 серпня. Вони запроваджені з метою протидії можливій хвилі захворюваності штамом коронавірусу дельта.