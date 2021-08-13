Генпрокуратура Молдови передала до суду першу справу щодо викрадення Чауса

Прокуратура з питань боротьби з організованою злочинністю та особливими справами (PCCOCS) Молдови завершила кримінальне розслідування та направила до суду обвинувальний акт проти громадянина Молдови, який сприяв викраденню колишнього українського судді Миколи Чауса у квітні 2021 року.

Про це інформує пресслужба Генеральної прокуратура Республіки Молдова.

За даними слідства, підсудному 30 років, він проходив військову службу в національному спецназі.

"Він працював в Україні охоронцем у місцевого жителя, коли в лютому його завербувала група людей, які згодом брали участь у злочинній діяльності", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що після повернення в Молдову чоловік зібрав додаткову інформацію про будинок, спосіб життя і щоденні маршрути членів сім'ї Чауса. У день викрадення Чауса він орендував три транспортні засоби, які надав для вивезення колишнього судді.

"Обвинувачений утримувався під вартою з травня 2021 року. Нещодавно він уклав угоду про визнання провини з прокурорами PCCOCS, тож тепер, зі зменшенням раніше ймовірних ризиків, він перебуває під домашнім арештом", - повідомили в прокуратурі.

Як зазначається, у цій кримінальній справі прокуратура Молдови звернулася до української влади з декількома запитами, але поки офіційної реакції не було.

В Україні Чаусу інкримінують отримання у 2016 році 150 тис. доларів хабаря за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Отримані кошти суддя зберігав у скляних банках. Після висунення звинувачень суддя втік до Молдови, де просив політичного притулку, але отримав відмову. Молдовське видання RISE Moldova писало, що суддя міг утекти з України за допомогою осіб, наближених до олігарха Володимира Плахотнюка. Журналісти вважають, що Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку за паспортом громадянина Молдови В'ячеслава Турку.

У Молдові Чауса заарештовували на 15 діб і тримали під домашнім арештом, але, зрештою, колишній суддя жив там аж до весни 2021 року, коли його нібито викрала група невідомих озброєних людей у Кишиневі.

У МВС Молдови повідомили, що до цього можуть бути причетні громадяни України. У МЗС України відповіли, що держава не причетна до того, що трапилося з Чаусом.

Згодом з'ясувалося, що колишнього суддю вивезли в Україну. За даними молдовських правоохоронців, до цього безпосередньо причетні працівники українського посольства і, можливо, спецслужби.

Через півтора місяця після свого зникнення Чаус раптово оприлюднив відеозвернення, в якому сказав, що його не викрадали, і пообіцяв викривальні заяви. У червні він записав ще одне відео, в якому звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у зведенні рахунків і помсті.

Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

До кінця липня Чаус не давав про себе знати, аж поки минулого тижня не прийшов у самих шортах до глави громади селища на Вінниччині. НАБУ заявило, що Чауса перехопили працівники СБУ, і попросили вийти цих правоохоронців на зв'язок. Оскільки Чаус є підозрюваним у корупційній справі, займатися ним мало саме НАБУ.

Навіть адвокати Чауса не знали, куди везуть їхнього підзахисного – до Служби безпеки чи Антикорупційного бюро. Потім з'ясувалося, що детективи НАБУ влаштували буквальну гонку за авто СБУ, в якому нібито везли Чауса. Місце перебування колишнього судді було невідоме кілька діб, аж поки його не затримали у "Феофанії".

Справа Чауса слухається в закритому режимі. 4 серпня йому призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, прокуратура клопотала про утримання під вартою.

На суді Микола Чаус заявив, що його викрали з метою вбивства, але він утік.