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ЦВК припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму

До 12 серпня вони мали зібрати 3 млн підписів українців на підтримку проведення референдуму і передати підписні листи Комісії.

ЦВК припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму
Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Як повідомлялося, 14 травня ЦВК зареєструвала п'ять ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян в смт Петриківка Дніпровського району, смт Васильківка Синельниківського району, смт Кринички Кам’янського району, місті Нікополь Нікопольського району та селі Шестірня Криворізького району.

Зазначалося, що зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:

  • Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?
  • Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?
  • Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?
  • Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?
  • Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?

У ЦВК пояснили, що ініціативні групи мали 90 днів (до 12 серпня 18:00), щоб зібрати 3 млн підписів українців на підтримку проведення референдуму і передати підписні листи та протокол про підсумки збору підписів Комісії. Однак, ЦВК не отримала ці документи і припинила ініціативи.

"Також припиняються повноваження офіційних спостерігачів на референдум", - зазначили в комісії.

Нагадаємо, у червні ЦВК відмовилась реєструвати ініціативну групу з "земельного" референдуму через "мертві душі".

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