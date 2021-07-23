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ЦВК визнала Швачка обраним депутатом Ради

У Раді він займе місце призначеного головою МВС Дениса Монастирського.

ЦВК визнала Швачка обраним депутатом Ради
Антон Швачко
Фото: Facebook Антона Швачка

Центральна виборча комісія визнала Антона Швачка обраним народним депутатом за списком партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у п'ятницю.

"Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Швачка Антона Олексійовича, 1992 року народження, освіта вища, тимчасово не працює, проживає у місті Суми, безпартійний, включений до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №139", - зачитала текст постанови секретар ЦВК Олена Гатаулліна.

Таке рішення ухвалено у зв'язку з рішенням Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата від "Слуги народу" Дениса Монастирського.

Антон Швачко народився в Сумах 11 грудня 1992 року, зараз йому 28 років. За його словами, має дві вищі освіти, які здобув у Сумському аграрному університеті.

До президентських виборів займався власними проєктами. Офіційно не працював.

Під час президентської кампанії у 2019-му Швачко був волонтером "ЗеКоманди". Був спостерігачем на дільницях і шукав членів ДВК.

З 2020-го Антон Швачко працював секретарем Сумського обласного осередку партії «Слуга Народу». За його словами, займався комунікацією між центральним офісом партії та депутатами на місцях і за відсутності Михайла Ананченка виконував функції голови обласного осередку.

Під час місцевих виборів 2020 року активно не працював через проблеми зі здоров’ям, однак вів партійні соцмережі та займався комунікацією.

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