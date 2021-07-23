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Олена Зеленська ініціювала саміт перших леді та джентльменів у Києві

Захід має відбутися напередодні Дня Незалежності.

Олена Зеленська ініціювала саміт перших леді та джентльменів у Києві
Олена Зеленська та Дмитро Кулеба
Фото: president.gov.ua

Напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня, з ініціативи дружини Президента Олени Зеленської у столиці вперше в історії відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

Про це інформує пресслужба голови Української держави.

"Подружжя світових лідерів разом з українськими та міжнародними експертами обговорять важливі виклики, які постали перед країнами світу у зв’язку з пандемією COVID-19. Зокрема, йдеться про доступ до медичних послуг та впровадження програм ментального здоров’я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації", - сказано в повідомленні.

На думку першої леді України, саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ініціатива першої леді України дасть змогу регулярно обмінюватися досвідом, а також координувати зусилля у втіленні спільних проєктів.

"Дружини лідерів і чоловіки лідерок держав відіграють важливу роль у своїх країнах. Водночас міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною. Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик", - зауважив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, на 23 серпня заплановано проведення установчого саміту ініціативи "Кримська платформа".

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