29 липня Київський Безпековий Форум та мультимедійний проєкт про Україну UkraineWorld проведуть спільний онлайн-захід, присвячений основним проблемам безпеки та політичним проблемам у Східній Європі.
Тема: "Що відбувається у Східній Європі? Україна, Білорусь, Східне партнерство та Чорноморський регіон".
Спікери:
- Данило Лубківський - директор Київського форуму безпеки, український дипломат, колишній заступник міністра закордонних справ України;
- Ендрю Вілсон, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин;
- Кацярина Шмацина - співробітниця Rethink.CEE з Німецького фонду Маршалла, науковий співробітник Білоруського інституту стратегічних досліджень;
- Ганна Шелест - директорка програми досліджень безпеки в Українській призмі, головний редактор UA: Ukraine Analytica;
- Сергій Капанадзе - професор Кавказького університету та Державного університету Іллі, колишній віце-спікер парламенту Грузії, колишній заступник міністра закордонних справ Грузії.
Модератор: Володимир Єрмоленко, директор з аналітики в Internews Ukraine, головний редактор на UkraineWorld.org, український філософ та журналіст.
Учасники дискусії спробують розглянути регіон в цілому, а також оцінити ключові проблеми безпеки та політичні виклики та тенденції. На заході виступлять відомі експерти з України, Білорусі, Грузії та Великобританії.