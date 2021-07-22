Учасники дискусії спробують розглянути регіон в цілому, а також оцінити його ключові проблеми безпеки та політичні виклики та тенденції.

29 липня Київський Безпековий Форум та мультимедійний проєкт про Україну UkraineWorld проведуть спільний онлайн-захід, присвячений основним проблемам безпеки та політичним проблемам у Східній Європі.

Тема: "Що відбувається у Східній Європі? Україна, Білорусь, Східне партнерство та Чорноморський регіон".

Спікери:

Данило Лубківський - директор Київського форуму безпеки, український дипломат, колишній заступник міністра закордонних справ України;

Ендрю Вілсон, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин;

Кацярина Шмацина - співробітниця Rethink.CEE з Німецького фонду Маршалла, науковий співробітник Білоруського інституту стратегічних досліджень;

Ганна Шелест - директорка програми досліджень безпеки в Українській призмі, головний редактор UA: Ukraine Analytica;

Сергій Капанадзе - професор Кавказького університету та Державного університету Іллі, колишній віце-спікер парламенту Грузії, колишній заступник міністра закордонних справ Грузії.

Модератор: Володимир Єрмоленко, директор з аналітики в Internews Ukraine, головний редактор на UkraineWorld.org, український філософ та журналіст.

Учасники дискусії спробують розглянути регіон в цілому, а також оцінити ключові проблеми безпеки та політичні виклики та тенденції. На заході виступлять відомі експерти з України, Білорусі, Грузії та Великобританії.