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Трансляція молодіжного форуму КБФ щодо вступу України в НАТО Трансляція

Форум проводиться напередодні саміту НАТО в Брюсселі.

Об 11.00 розпочинається трансляція дев’яте щорічне молодіжне зібрання Київського Безпекового Форуму, заснованого фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Цього року Київський Безпековий Форум для молоді відбудеться напередодні саміту НАТО в Брюсселі, запланованого на 14 червня, і буде присвячений інтеграції України та держав нашого регіону до НАТО.

Масштабна зустріч об’єднає відомих українських та іноземних політиків, дипломатів, експертів, а також понад чотири десятки молодих професіоналів з усіх регіонів нашої держави та молодих колег з Грузії. Ще кілька десятків учасників будуть присутніми онлайн впродовж усіх панельних дискусій та матимуть можливість ставити запитання спікерам.

Головна мета цьогорічного Молодіжного КБФ – звернутися до держав-членів НАТО з твердою підтримкою і чіткою вимогою вступу України та Грузії до Альянсу.

Серед українських промовців - Голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, Віце-прем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Президент України у 2014-19 роках Петро Порошенко, Голова Комітету Верховної Ради з інтеграції до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України Сергій Рахманін, журналіст Віталій Портников, Директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський.

До учасників звернуться Спеціальний представник Генерального секретаря НАТО і заступник помічника Генерального секретаря НАТО з політичних питань Джеймс Аппатурай, Державний секретар США у 2005-09 роках Кондоліза Райс, Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках генерал Філіп Брідлав, Посол Литовської Республіки у США у 2010-15 роках і депутат Литовського Сейму Жиґімантас Павіліоніс, Голова Представництва НАТО в Україні Александр Вінников, Директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне, а також відомі міжнародні члени Атлантичної Ради.

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