АРМА передала резиденцію Януковича в Сухолуччі компанії Баленка

Національне агентство повернення активів (АРМА) підписало договір управління майном готельно-ресторанного комплексу "Сухолуччя" з ТОВ "7 днів".

У повідомленні АРМА сказано, що ця компанія є власником національної мережі готельно-ресторанних комплексів, які працюють, зокрема, в Кам’янці-Подільському, Запоріжжі та Трускавці. За даними аналітичної системи Youcontrol, власником ТОВ "7 днів" є кіпрська компанія Sonamenta Limited, а кінцевим бенефіціаром - Ігор Баленко.

Нового управителя для резиденції вибрали на конкурсі.

За словами керівника АРМА Віталія Сигидина, очікуваний щомісячний дохід компанії від користування активом становить 1,16 млн грн, а дохід державного бюджету – понад 200 тис грн. Крім того, компанія буде витрачати на збереження і покращення комплексу майже 800 тис. грн в місяць.

У планах майбутнього управителя – створення на території комплексу гостьових зон для відпочинку та сімейних розваг, спорудження сезонного басейну, облаштування готельних номерів, організація двох закладів харчування.

Готельно-ресторанний комплекс "Сухолуччя" має площу у 30 тисяч га. У "Сухолуччі" ще з радянських часів відпочивала та полювала номенклатура. У 1967 році це місце обрав перший секретар ЦК КП України Володимир Щербицький.

У 2004 році туди заселився Віктор Янукович, який обіймав на той момент посаду прем'єр-міністра, а пізніше став президентом.

На місці старого мисливського будинку Щербицького для Януковича звели двоповерховий дерев’яний маєток "Акація", а - ще один елітний комплекс, так званий "Острів", оточений водою. Центральним об'єктом був дерев'яний будинок - так звана "Хонка-2", подібна до легендарної "Хонки" у Межигір’ї.

З 2016 року резиденцією опікувалася громадська організація "Межигір'я".