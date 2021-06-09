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Зеленський констатував значне зниження обстрілів на передовій "за останні 7-10 днів"

"Проте є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати".

Президент Володимир Зеленський у середу, 9 червня, відвідав передові позиції Об'єднаних сил в Донецькій області.

Як повідомила його пресслужба, глава держави побував на позиціях, які розташовані за 700 метрів від противника.

Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський зустрівся з військовими, котрі несуть службу на передовій, та ознайомився з оперативною обстановкою на фронті.

"Дійсно, ми бачимо, і військові відзначають зменшення кількості пострілів – вона значно знизилась за останні 7-10 днів. Проте є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати. Однак, слава богу, що зараз гримить грім, а не постріли", - сказав глава держави.

Під час поїздки на передову Зеленський вручив українським бійцям державні нагороди та подарунки.

"Просто хочу подякувати кожному з вас, кожному військовому за те, що кожного дня захищаєте Україну. Бажаю вам і вашими сім’ям добра, здоров’я, щастя. Повертайтеся живими з боїв", - додав президент.

Володимир Зеленський пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, востаннє Зеленський був на фронті 8 квітня в рамках робочої поїздки в Луганську область.

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