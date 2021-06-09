Україна вимагатиме від Росії репарацій за окупацію

Україна планує затвердити стратегію зовнішньополітичної діяльності, цілями якої є, зокрема, притягнення Росії до відповідальності за збройну агресію, а також повернення окупованих територій.

У середу, 9 червня, її проєкт було затверджено на засіданні Кабінету міністрів. Після цього документ буде розглянуто на засіданні Ради національної безпеки і оборони та введено в дію указом президента України.

"Дочекалися. Уряд погодив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України до 2024. Ми багато працювали над нею разом з іншими інституціями, експертами, громадськістю. Перший в історії стратегічний документ такого рівня щодо зовнішньої політики України. Очікую затвердження РНБО", - написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твіттері.

Основною метою зовнішньої політики України визначено безпеку та процвітання держави, а для досягнення її визначено 12 стратегічних цілей:

відновлення миру і деокупація Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей;

притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за агресію;

протидія дезінформаційним атакам;

формування безпечного середовища дипломатичними засобами;

вступ у НАТО;

вступ в Європейський Союз;

сприяння зовнішній торгівлі та інвестиціям;

технологічна та екологічна трансформація України;

захист прав та інтересів громадян України за кордоном;

свобода пересування громадян України у світі;

підтримка українців за кордоном;

формування та просування позитивного іміджу України.

Головною метою політики України на російському напрямі буде припинення збройного конфлікту і повернення тимчасово окупованих територій, попри важкопрогнозований характер агресивної політики РФ.

"Умовами перегляду відносин із Російською Федерацією та переходу від конфронтації до "мирного співіснування" мають бути припинення РФ агресії проти України та повернення тимчасово окупованих територій, здійснення компенсації та інших форм репарації за шкоду, завдану Україні внаслідок тимчасової окупації територій, відмова Російської Федерації від практики втручання у внутрішні справи України", - йдеться в стратегії.

Стратегія орієнтована на те, що цей перехід відбудеться ще не скоро. Українсько-російські відносини тривалий час перебуватимуть у режимі конфронтації, обмежених контактів, жорстких переговорів за участю міжнародних посередників.

До припинення агресії та повної деокупації Україна прагнутиме скоротити залежність від торгівлі із Російською Федерації.

У стратегії також сказано, що інтересам України відповідатимуть демократичні перетворення в Росії.

Затверджений урядом документ не обмежується Росією і описує зовнішню політику на всіх її напрямах.

Нагадаємо, що у березні РНБО затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.