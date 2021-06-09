В Росії чоловік застрелив двох судових приставів, які прийшли його виселяти

Він сам повідомив про вбивство і здався поліції.

В російському Сочі чоловік застрелив із мисливської рушниці двох приставів, які прийшли його виселяти за рішенням суду.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Двоє судових приставів прийшли виселяти родину з будинку за рішенням Адлерского суду. Господар взяв мисливську рушницю і застрелив їх на смерть", - розповів представник УВС.

За його словами, чоловік сам повідомив про вбивство і здався. Опору при затриманні він не чинив.

Як повідомило інформоване джерело, затриманий - 61-річний Вартан Кочіян. Суд виніс рішення про знесення його будинку - самобуду.

"Однак, чоловік відмовився пустити їх усередину, так само як і покинути будинок. Через кілька хвилин він відкрив по приставам вогонь з мисливської рушниці, застреливши на смерть двох", - розповів співрозмовник.

Нагадаємо, у 2015 році в Ростові-на-Дону заарештували колектора, який погрожував підірвати дитсадок. Раніше російським колекторам дозволили стягувати борги кримчан перед українськими банками.

У 2019 році в Києві боржник стріляв у співробітників банку, які прийшли до нього через невиплату кредиту.

Зазначимо, що в квітні цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює захист боржників за споживчими кредитами та вводить етичні норми для колекторів.