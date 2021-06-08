Кулеба обговорив з німецькими посадовцями "Північний потік-2" та інтеграцію України до ЄС

Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого візиту до Берліну обговорив з німецькими посадовцями загрози “Північного потоку-2” та європейське майбутнє України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Так, Кулеба провів сім зустрічей із вищими посадовими особами Німеччини, серед яких президент Бундестагу Вольфґанґ Шойбле, віцеканцлер, федеральний міністр фінансів Олаф Шольц, зовнішньополітичний радник федерального канцлера Ян Гекер, голови комітетів Бундестагу у закордонних справах та з питань ЄС Норберт Рьотґен та Гюнтер Кріхбаум.

Сторони обговорили загрози російського газогону “Північний потік-2”; подальше функціонування Нормандського формату; підтримку Німеччиною європейської інтеграції України та зміцнення енергетичного партнерства між Україною та ФРН.

“У перший день візиту до Берліна я провів важкі переговори щодо “Північного потоку-2” та Нормандського формату. В обох випадках діє правило: ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено. Але атмосфера була конструктивною. Німеччина — це друг, який багато допоміг Україні, та з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми”, - наводить пресслужба слова Кулеби.

Нагадаємо, влада Німеччини підтримує будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Ця позиція вплинула на рішення президента США Джо Байдена, який заявив 25 травня, що його адміністрація вирішила не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG - оператора проєкту "Північний потік-2", а також її генерального директора Маттіаса Варніґа, тому що газопровід вже практично добудований і штрафні санкції на даному етапі стали б "контрпродуктивними".

Американський президент підкреслив, що "не може наказувати Німеччині, що їй робити, а що - ні". Байден також наголосив, що із самого початку виступав проти "Північного потоку-2".

4 червня президент Росії Володимир Путін заявив про завершення робіт з прокладання труб першої нитки "Північного потоку - 2", який веде від РФ та Німеччини.