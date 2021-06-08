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Джуліані тиснув на Єрмака, щоб Зеленський публічно оголосив про розслідування проти Байдена, - CNN

Джуліані під час 40-хвилинної бесіди заявив Єрмаку, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої корупції сина Джо Байдена в Україні. 

Джуліані тиснув на Єрмака, щоб Зеленський публічно оголосив про розслідування проти Байдена, - CNN
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У липні 2019 радник 45-го президента США Дональда Трампа Руді Джуліані мав розмову з американським дипломатом Куртом Волкером і на той момент радником українського президента Андрієм Єрмаком, в якій тиснув на останнього з метою запуску розслідування проти Хантера Байдена. 

Джуліані під час 40-хвилинної бесіди заявив Єрмаку, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої корупції сина Джо Байдена в Україні, пише CNN. Видання стверджує, що отримало доступ до цього раніше непублікованого аудіозапису, а сама розмова передувала сумнозвісному дзвінку між Трампом і Зеленським

Крім звинувачень Байдена в корупції, Джуліані заявив, що Україна втручалася у вибори американського президента 2016 року, щоб нашкодити Трампу. Обидва твердження не є вірними. 

"Все, що нам потрібно від президента [Зеленського. - Ред.] - це сказати: "Я призначу чесного прокурора відповідальним, він проведе розслідування і відкопає докази, які нині існують, і якщо є якісь інші докази причетності до виборів 2016 року, а потім справа Байдена має бути припинена", - сказав Джуліані. 

Медіа стверджує, що аудіо демонструє агресивність вмовлянь українців з боку Джуліані виконувати забаганки Трампа. 

Джуліані навіть сказав, що дипломатичні відносини між Україною і США покращаться, якщо Зеленський запустить розслідування. Під час розмови Волкер і Джуліані зазначили, що публічні заяви Зеленського можуть "розчистити шлях" для візиту українського президента до Штатів. 

Нагадаємо, що федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили дані з електронних скриньок, що, ймовірно, належать ексгенпрокурору України Юрію Луценку, ексглаві ДФС Роману Насірову та бізнесмену Олександру Левіну. Ці дії здійснені в межах розслідування проти колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані. Дії Джуліані досліджується на предмет таємного лобіювання. Українця жодних звинувачень не висувають. 

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