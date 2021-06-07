Головою наступної Генассамблеї ООН обрали представника Мальдівів

Головою наступної, 76-ої, сесії Генеральної ассамблеї ООН обрали представника Мальдівів, міністра закордонних справ Мальдівської Республіки Абдуллу Шахіда. Відповідне рішення ухвалено на засіданні в Нью-Йорку, пише "Укрінформ".

На посаду голови сесії претендував також представник Афганістану.

"143 голосами зі 191 шляхом таємного голосування країни-члени ООН обрали головою керівника зовнішньополітичного відомства Мальдівів", - повідомив кореспондент.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці в Facebook нагадав, що 3 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Мальдівів Абдуллою Шахідом, під час якої вони обговорили взаємодію в рамках Генасамблеї ООН та інших міжнародних організацій. Кулеба висловив вдячність за підтримку Мальдівами резолюції ГА ООН щодо мілітаризації Криму та частин Чорного й Азовського морів.

У квітні постійна представниця Мальдівів при ООН Тільміза Хусейн брала участь у заходах з популяризації українського борщу в рамках заходів для внесення його до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО.

"Мальдіви прихильно ставляться до України в політичному плані – підтримували деякі наші резолюції та рішення", - заявляв Кислиця раніше.

Участь у виборах голови 76-ої Генассамблеї мали право брати представники країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Головою 75-ої сесії з вересня 2020 року є представник Туреччини Волкан Бозкир. Голова обирається на один рік.