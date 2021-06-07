Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства

В этот четверг президент США Джо Байден начинает своё европейское турне, которое завершится женевской встречей с Владимиром Путиным . Перед чередой визитов и переговоров глава Белого дома написал колонку для издания The Washington Post, где отметил, что собирается наладить взаимоотношения с РФ, но готов вместе с Европой решать проблемы, связанные с подрывом Москвой безопасности на континенте – в первую очередь так называемый украинский вопрос. Тем временем глава российского государства практически выказал надежду на распад Соединённых Штатов. Чего ждать Украине от этой битвы динозавров, что делать с Донбассом и «Северным потоком – 2»?

Фото: EPA/UPG Вице-президент США Джо Байден и премьер-министр РФ Владимир Путин во время встречи в Москве, 10 марта 2011 г.

Проблемный поток

В Украине питают слишком большие надежды на встречу Путина и Байдена, которая состоится 16 июня в швейцарской Женеве. Хорошо, что глава Белого дома нашёл время переговорить с Владимиром Зеленским по телефону перед своими переговорами с российским визави. Это не может не радовать. Досадно, что от нашей страны здесь мало что зависит – и это уже в Белом доме показали загодя, дав России завершить возведение первой нити газопровода «Северный поток – 2».

Администрация американского президента отказалась вводить серьёзные санкции против оператора ГТС. Мнимая причина – нехватка доказательств для внедрения ограничений, реальная – нежелание Байдена портить отношение с Германией, боязнь, что Берлин на уровне ЕС сможет ввести дополнительные пошлины на американские товары. А самая главная – намерение вести с Россией диалог с позиции силы, имея возможность в любую минуту заблокировать возведение российской трубы. Она, правда, как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, должна быть полностью построена к концу текущего года. И вот это создаёт проблемы, в первую очередь для Украины.

Фото: nord-stream2.com Установка камер приёма диагностических и очистных устройств на строительной площадке Nord Stream 2 в Любмине

Если Россия запустит трубу в обход нашей страны, украинская ГТС ей попросту станет не нужна. Будет шантаж, предполагаю, он начнётся раньше завершения контракта на транзит российского газа, срок которого истекает в конце 2024 года.

Немецкая сторона успокаивает: «Северный поток – 2» будет действовать при сохранении транзита через Украину. Вопрос лишь в том, какими будут эти поставки и будут ли они вообще.

Путин уже дал понять, что газ он готов прокачивать, дать скидку на него, увеличить показатели транзита, но лишь при одном условии – при «восстановлении украинско-российских отношений».

«У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа. Мы в течение ближайших 5 лет будем прокачивать до 40 млрд куб. метров. В лучшие годы прокачивали до 200 млрд куб. метров. Были бы нормальные отношения и прокачивали бы значительную часть через Украину, но там же проблемы создаются и даже не в сфере политики, а в сфере экономики», – заявил президент РФ.

Если переводить на более доступный язык, это означает, что Кремль будет использовать украинскую ГТС лишь в том случае, если в Украине полностью будет восстановлено российское влияние, которое местами было утрачено. При этом глава РФ чётко даёт понять: прибыль от транзита газа Киев не сможет использовать для развития украинской армии и противодействия России на Донбассе.

«… нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров не для того, чтобы армию содержать и нацеливать на решение силовым способом вопроса Донбасса», – сказал Путин.

Фото: EPA/UPG

Что может сделать РФ, если Украина не согласится на предложения Кремля? Она в состоянии уничтожить инфраструктуру по поставке газа через украинскую ГТС. И не нужно думать, что это невозможно. Москва подобным уже занималась, когда подрывала газовую инфраструктуру в Осетии в 2006 году, блокируя поставки в Грузию, когда уничтожала нефтяной коридор из азербайджанского Баку в турецкий Джейхан в 2008-м, когда в 2009 году организовала аварию на одном из участков газопровода «Средняя Азия — Центр» (САЦ-4), не дав Туркменистану осуществлять огромные поставки «голубого топлива» в Иран.

Причём не всегда Кремль здесь действует напрямую: иногда он пользуется услугами боевиков, диверсантов, наёмников или кого-нибудь ещё. Да и не нужно забывать, что украинская газотранспортная система была минимальной гарантией полномасштабного нападения России на Украину. Москва просто не хотела случайно уничтожить инфраструктуру, которая приносит постоянную прибыль, и обозлить при этом европейцев. После окончания строительства газопровода «Северный поток – 2» у Москвы руки будут развязаны.

Конечно, останется очень много вопросов относительно дальнейшего европейского регулирования подачи газа, непростой выглядит и ситуация с выборами в Германии, где – как надеются американцы и украинцы – после ухода Ангелы Меркель ко власти придут «зелёные». Хотя уже сейчас, после проведения последних региональных выборов, создаётся впечатление, что блок действующего канцлера уверенно победит во время федерального состязания и выберет своего (понятному России) главу правительства. Как раз преемник Меркель сможет завершить начатое и запустить на всю мощь «Северный поток – 2».

Фото: nord-stream2.com Установка криволинейных участков газопровода на строительной площадке в Любмине

Ситуация станет более-менее понятной сразу после переговоров Путина и Байдена. Если американская администрация не будет вводить санкций и даст россиянам завершить газопровод, то это будет означать, что США и Россия смогли договориться, что позиция Киева Вашингтону неинтересна. Что для него важнее удержать РФ от более радикальных действий, от сближения с Китаем, а Германию – от агрессивных торговых действий в отношении Соединённых Штатов.

Вообще как-то странно слышать от украинских политиков фразу о предательстве интересов Украины. Если вы посмотрите на товарооборот между Россией и США ($24 млрд) и Украиной и США ($6 млрд), то поймёте, насколько глупы все подобные высказывания. Поглядите на уровень притока инвестиций, на то, как американские крупные компании разрабатывают российские газовые и нефтяные месторождения, как открывают крупные товарные сети, как создают сотни тысяч рабочих мест, возводя различные заводы. Американские деньги – в РФ, а не в нашей стране. Поэтому и интерес США в России, а не в Украине. Вот почему ждать прорывов в переговорах не приходится.

Долгая оккупация Путина

В своей колонке в The Washington Post Джо Байден отметил, что собирается противодействовать совместно с европейцами тем вызовам в сфере безопасности, которые Россия создаёт на континенте. И здесь на первый план он выдвинул Украину.

«Мы (США и Европа, – LB.ua) едины в решении проблемы вызовов России европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине. И не будет сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать демократические ценности, которые мы не можем отделить от своих интересов», – написал президент Соединённых Штатов.

Фото: EPA/UPG

Пока это – только слова. Вряд ли американскому лидеру удастся убедить Путина сделать так, чтобы Россия ушла из Крыма и покинула территории Донбасса. Вероятнее всего, Байдену попросту нужно добиться двух вещей. Первая – получить от российского президента гарантии того, что войска РФ отойдут от украинской границы, ситуация станет такой, как была до момента обострения – возвратится к статусу-кво. Вторая – договориться о безопасности на северной границе Украины – там, где у нас точки соприкосновения с Беларусью.

Это и есть единственно возможное позитивное для нас достижение, которого может добиться президент Байден на переговорах с Путиным. И ещё не факт, что он этого добьётся. При этом также надо чётко понимать: уступки с американской стороны – в случае чего – будут. И они будут болезненны для Киева. А нам остаётся только одно – заняться наконец строительством нормального сильного государства. А не постоянно жаловаться на тех, кто находится за чертой. Пора становиться взрослыми.