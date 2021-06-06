Німеччина виділила майже 3 млн євро на підтримку білоруських журналістів

Уряд Німеччини виділив близько 2,9 мільйона євро на підтримку білоруських журналістів, переслідуваних за політичними мотивами.

Про це йдеться у відповіді статс-секретаря в МЗС ФРН Мігеля Бергера на запит експерта по Східній Європі фракції "зелених" у бундестазі Мануеля Саррацина, повідомляє видання Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Як передає DW, ці кошти повинні піти на забезпечення юридичної допомоги затриманим і звинуваченим журналістам, а також, можливо, на заміну пошкодженої техніки або програмного забезпечення.

У публікації зазначається, що фінансову допомогу цього року заплановано також для незалежних ЗМІ в самій Білорусі і за її межами.

"Хвиля жорстких репресій щодо незалежних журналістів в Білорусі не припиняється", - заявив Мануель Саррацин, підкресливши важливість підтримки Берліном незалежних білоруських ЗМІ як у самій країні, так і тим, що перебувають у вигнанні. За його словами, у багатьох випадках пряма і швидка допомога відіграє вирішальну роль.

Режим Олександра Лукашенка вживає жорстких заходів проти журналістів. Так, у травні проведено обшуки в приміщеннях найбільшого незалежного білоруського порталу Tut.by, саме видання було заблоковано, затримано 15 осіб, головного редактора і одну журналістку заарештували.

Затримання журналіста і блогера Романа Протасевича в результаті примусової посадки в Мінську пасажирського рейсу Ryanair призвело до міжнародного скандалу.