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Німеччина виділила майже 3 млн євро на підтримку білоруських журналістів

Кошти повинні піти на забезпечення юридичної допомоги затриманим журналістам.

Німеччина виділила майже 3 млн євро на підтримку білоруських журналістів
Журналістка Tut.by Катерина Борисевич
Фото: @tutby_official

Уряд Німеччини виділив близько 2,9 мільйона євро на підтримку білоруських журналістів, переслідуваних за політичними мотивами.

Про це йдеться у відповіді статс-секретаря в МЗС ФРН Мігеля Бергера на запит експерта по Східній Європі фракції "зелених" у бундестазі Мануеля Саррацина, повідомляє видання Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Як передає DW, ці кошти повинні піти на забезпечення юридичної допомоги затриманим і звинуваченим журналістам, а також, можливо, на заміну пошкодженої техніки або програмного забезпечення.

У публікації зазначається, що фінансову допомогу цього року заплановано також для незалежних ЗМІ в самій Білорусі і за її межами.

"Хвиля жорстких репресій щодо незалежних журналістів в Білорусі не припиняється", - заявив Мануель Саррацин, підкресливши важливість підтримки Берліном незалежних білоруських ЗМІ як у самій країні, так і тим, що перебувають у вигнанні. За його словами, у багатьох випадках пряма і швидка допомога відіграє вирішальну роль.

Режим Олександра Лукашенка вживає жорстких заходів проти журналістів. Так, у травні проведено обшуки в приміщеннях найбільшого незалежного білоруського порталу Tut.by, саме видання було заблоковано, затримано 15 осіб, головного редактора і одну журналістку заарештували.

Затримання журналіста і блогера Романа Протасевича в результаті примусової посадки в Мінську пасажирського рейсу Ryanair призвело до міжнародного скандалу.

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