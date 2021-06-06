Принц Гаррі і Меган Маркл удруге стали батьками

Лілі-Діана народилася ще у п'ятницю, 4 червня. Повідомили про народження у неділю.

У принца Гаррі та його дружини Меган Маркл народилась донька. Дівчинку назвали Лілібет (Лілі) Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь бабусі Гаррі королеви Єлизавети ІІ і матері - принцеси Діани.У родинному колі королеву Єлизавету часто називають Лілібет.

Як передає ВВС, дитина народилася у госпіталі міста Санта Барбара у Каліфорнії, де зараз живе родина герцогів Сассекських.

Лілі-Діана народилася ще у п'ятницю, 4 червня. Повідомили про народження у неділю.

Меган Маркл і донька почуваються чудово, йдеться у заяві подружжя.

У пари є син Арчі. Йому два роки.

Лілі-Діана стала 11 правнучкою королеви і восьмою у черзі на трон.

Британський принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл одружилися в травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекської народився хлопчик - Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

Принц Гаррі і Меган Маркл припинили виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї з 1 квітня 2020 року. Щоб отримати право переїхати у США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від королівських титулів, держфінансування і торгової марки Sussex Royal.

Після укладення договору з відеосервісом Netflix Гаррі і Меган досягли фінансової незалежності від королівської сім'ї.

Принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що очікують другу дитину, 14 лютого 2021 року. Під час інтерв'ю з Опрою Вінфрі в березні вони розкрили стать дитини.