Принц Гаррі і Меган Маркл удруге стали батьками

У принца Гаррі та його дружини Меган Маркл народилась донька. Дівчинку назвали Лілібет (Лілі) Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь бабусі Гаррі королеви Єлизавети ІІ і матері - принцеси Діани.У родинному колі королеву Єлизавету часто називають Лілібет.
Як передає ВВС, дитина народилася у госпіталі міста Санта Барбара у Каліфорнії, де зараз живе родина герцогів Сассекських.
Лілі-Діана народилася ще у п'ятницю, 4 червня. Повідомили про народження у неділю.
Меган Маркл і донька почуваються чудово, йдеться у заяві подружжя.
У пари є син Арчі. Йому два роки.
Лілі-Діана стала 11 правнучкою королеви і восьмою у черзі на трон.
Британський принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл одружилися в травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекської народився хлопчик - Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.
Принц Гаррі і Меган Маркл припинили виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї з 1 квітня 2020 року. Щоб отримати право переїхати у США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від королівських титулів, держфінансування і торгової марки Sussex Royal.
Після укладення договору з відеосервісом Netflix Гаррі і Меган досягли фінансової незалежності від королівської сім'ї.
Принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що очікують другу дитину, 14 лютого 2021 року. Під час інтерв'ю з Опрою Вінфрі в березні вони розкрили стать дитини.