Швейцарія готується до зустрічі Байдена та Путіна: поліція Женеви орендує бронетехніку

У Швейцарії готують заходи з обмеження доступу літальних апаратів над Женевою на час зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна у Женеві.
Про це пише interfax.ua.com з посиланням на швейцарські ЗМІ.
За їхньою інформацією, обмеження будуть істотними.
Над обмеженнями працює Швейцарське федеральне управління з цивільної авіації спільно з ВПС країни, федеральними службами і авіадиспетчерами.
Видання tdg.ch пояснює, що процедура "аналогічна тій, яку використовують під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі".
Крім того, фахівці з безпеки оглянули пляж "О-Вів" на березі Женевського озера на випадок, якщо там потрібно буде встановлювати компоненти систем протиповітряної оборони.
Очікується, що влада Швейцарії наступного тижня ухвалить рішення про долучення збройних сил країни до забезпечення безпеки в Женеві під зустрічі. Зі свого боку, поліція Женеви вже вирішила взяти в оренду кілька одиниць бронетехніки.
Нагадаємо, Байден зустрінеться з Путіним у Женеві 16 червня у межах свого візиту до Європи.