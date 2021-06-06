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Швейцарія готується до зустрічі Байдена та Путіна: поліція Женеви орендує бронетехніку

У країні готують заходи з обмеження доступу літальних апаратів над Женевою, аналогічні тим, що використовують в Давосі.

Швейцарія готується до зустрічі Байдена та Путіна: поліція Женеви орендує бронетехніку
Фото: tdg.ch

У Швейцарії готують заходи з обмеження доступу літальних апаратів над Женевою на час зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна у Женеві.

Про це пише interfax.ua.com з посиланням на швейцарські ЗМІ.

За їхньою інформацією, обмеження будуть істотними.

Над обмеженнями працює Швейцарське федеральне управління з цивільної авіації спільно з ВПС країни, федеральними службами і авіадиспетчерами.

Видання tdg.ch пояснює, що процедура "аналогічна тій, яку використовують під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі".

Крім того, фахівці з безпеки оглянули пляж "О-Вів" на березі Женевського озера на випадок, якщо там потрібно буде встановлювати компоненти систем протиповітряної оборони.

Очікується, що влада Швейцарії наступного тижня ухвалить рішення про долучення збройних сил країни до забезпечення безпеки в Женеві під зустрічі. Зі свого боку, поліція Женеви вже вирішила взяти в оренду кілька одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, Байден зустрінеться з Путіним у Женеві 16 червня у межах свого візиту до Європи.

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