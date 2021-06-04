Путін: Росія завершила прокладання труб першої нитки "Північного потоку - 2"

Президент Росії Володимир Путін заявив про завершення робіт з прокладання труб першої нитки "Північного потоку - 2", який веде від РФ та Німеччини.

Про це він сказав у п'ятницю, 4 червня, під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Сьогодні, дві з половиною години тому успішно завершено укладку труб першої нитки газопроводу "Північний потік - 2", робота по другій нитці продовжується. Лінійну роботу, включно з морською ділянкою, завершено. Залишилось з німецької сторони припідняти і зварити. Але прокладання саму завершено", - сказав Путін.

"Також на цьому тижні забезпечено готовність лінійної частини газового маршруту до компресорної станції "Слов'янська". Чому я про це кажу? Тому що це одна з найпотужніших станцій у світі та є відправною точкою нового газопроводу. Газ на "Слов'янську" подано, "Газпром" готовий до наповнення "Північного потоку - 2", - оголосив президент Росії.

Він сподівається, що взаємна користь та вигода від співпраці з Росією і надалі будуть брати верх над "різного роду штучними бар'єрами поточної політичної кон'юнктури".

Нагадаємо, що в кінці травня президент США Джо Байден повідомив про відмову від жорстких санкцій проти "Північного потоку - 2", які могли б запобігти введенню газпопроводу в експлуатацію.

За його словами, на етапі, коли трубопровід практично добудований, це було б "контрпродуктивним з точки зору європейських відносин".

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".

Після того, як "Північний потік" добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.