Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет (обновлено)

Впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".

Украина и Россия заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим как минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет", - написал глава государства в своем телеграм-канале.

Президент отметил, что украинская ГТС будет загружена, "а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев!"

Он подтвердил, что по условиям контракта минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах.

"Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - подчеркнул глава государства.

Обновление. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил детали подписания контракта.

"Я подписал в Вене в 14:30, а глава "Газпрома" Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге. Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования правления и наблюдательного совета "Нафтогаза", а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно" , - написал Витренко в фейсбуке.

Он подчеркнул, что впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет - является неординарным событием в таких условиях. До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались по похожему, но невыгодному для Украины и выгодному для России, принципу "бери или плати"", - добавил исполнительный директор "Нафтогаза".

Он также отметил, что гарантированные объемы транзита по этому принципу значительно превышают объемы, которые называли международные партнеры как вариант, который они попытаются обеспечить для Украины, и на который Украина могла согласиться.

"Гарантированные объемы - это минимум, а не максимум, которого мы ожидаем. При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу", - добавил Витренко.

Знаменательным событием он назвал переход на европейские правила транзита газа.

"Я и моя команда были настойчивыми: новое сообщение со Словакией по новым правилам в 2014 году, принятие закона о рынке газа и Кодекса ГТС 2015, определение модели анбандлинге (отделения оператора ГТС) и многое другое. Затем все было на грани срыва. Мы нашли решения, позволило спасти ситуацию - "Нафтогаз" стал организатором транзита. И хотя такая структура является более сложной, она позволяет более гибко применять европейские правила к транзиту газа", - пояснил он.

Кроме контракта на транзит газа, Украина и Россия также подписали соглашение об урегулировании. По этому соглашению "Газпром" полностью прекращает обжалование решений Стокгольмского арбитража.

"Это означает, что мы можем окончательно подвести итоги арбитражних процессов, которые продолжались почти шесть лет", - подытожил Витренко.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Украина при участии Еврокомиссии пыталась добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" изначально были скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко говорил , что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

10 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" Украина и РФ провели газовые переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президент Владимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, новый транзитный договор, скорее всего, не будет десятилетним, как хотела Украина, но и не однолетним, как предлагала Россия. Он также подтвердил, что Украина готова взять $3 млрд долга "Газпрома" газом.

19 декабря в Берлине прошли трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией, по итогам которых вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил о достижении принципиальной договоренности о продолжении транзита.

20 декабря в Минске Украина и РФ подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

30 декабря в Вене продолжились переговоры по газу между Украиной и РФ, которые начались 26 декабря и шли все выходные. Стороны должны быть подписаны три документа: межоператорское соглашение между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом", договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом", мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом".

28 декабря сообщалось, что Кабинет министров согласовал подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа. Соглашение касается отказа Украины от штрафа на 7,4 миллиарда долларов в антимонопольном деле.

Ранее 30 декабря Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать два договора с "Газпромом": о предоставлении услуги по организации транспортировке газа территорией страны на 2020-2024 годы, а также об урегулировании существующих газовых споров и основных условиях дальнейших взаимоотношений по организации транзита газа с "Газпромом".