Зеленский увидел прогресс в газовых переговорах

Президент Владимир Зеленский заявил, что на двусторонней встрече в Париже Украина и Россия достигли прогресса в газовом вопросе.

"Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали. Уже на уровне советников будут обсуждаться возможности, формат, объем, цена и такое прочее - детали договора о транзите газа", - сказал Зеленский на пресс-конференции после саммита "нормандской четверки".

Президент России Владимир Путин на этот же вопрос ответил детским стишком: "У нас в квартире газ, а у вас?" и снова предложил Украине 25%-ную скидку к нынешней цене для конечного потребителя.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.