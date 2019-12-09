Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
Кроме Зеленского в Париж отправилось 13 украинских политиков
Кроме Зеленского в Париж отправилось 13 украинских политиков
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки" (Обновлено)
Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки" (Обновлено)
Нормандский тупик и украинское будущее
Нормандский тупик и украинское будущее
Встреча лидеров "нормандской четверки" (обновляется)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (обновляется)
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
Мосгорсуд приговорил к колонии бывшего украинского министра Рудьковського
Мосгорсуд приговорил к колонии бывшего украинского министра Рудьковського
ГлавнаяПолитика

На нормандском саммите предварительно договорились об обмене пленных до 31 декабря, - СМИ

Предполагается обмен в формате "всех на всех".

На нормандском саммите предварительно договорились об обмене пленных до 31 декабря, - СМИ
Фото: Валентин Рыбин/Facebook

На встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже достигнута предварительная договоренность провести следующий обмен пленных до 31 декабря 2019 года.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник в украинской делегации.

Как сообщалось, встреча Путина и Зеленского завершилась вечером 9 декабря в Париже.

В ближайшее время лидеры стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, Украины и России дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее росСМИ сообщали, что обмен пленными по принципу "всех установленных на всех установленных" между Украиной и РФ может произойти уже до конца этого года, ближе к католическому Рождеству (25 декабря).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также