Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
Нормандский тупик и украинское будущее
Нормандский тупик и украинское будущее
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
ГлавнаяМир

Встреча лидеров "нормандской четверки" (обновляется)

LB.ua ведёт текстовую трансляцию

13.20 Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, а также бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт в своём микроблоге в Twitter отметил: встреча в "нормандском формате" покажет: готова ли Россия к урегулированию конфликта.

"Встреча президента Украины Зеленского и президента Путина в Париже сегодня покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать ее конфликт с Украиной. Французский президент Макрон говорил о выстраивании новых отношений с Россией, однако это (встреча - LB.ua) действительно испытание".

13.08 Утренний обзор французской прессы. "Левая" по идеологии ежедневная газета Libération посвятила, как и большинство французских СМИ, свою первую полосу пенсионной реформе, по причине которой бастует вся Франция. Статья о нормандском саммите стоит анонсом на первой полосе в правом углу с заголовком "Россия-Украина, конец блокады". Сама статья на 10-11 странице носит название "Саммит потепления" и ее основная мысль - «сегодня прорыва не будет, однако Макрон и дальше внедряет "требовательный диалог" с Москвой».

Фото: Марія Єщенко

Правоцентристский по идеологии Le Figaro тоже первую полосу отдал под пенсионную реформу. Статья о нормандских переговорах называется "Первая встреча Путина и Зеленского в Париже" с большим фокусом на материале "Сможет ли украинский президент навязать мир Донбассу". Статья откровенно критична в отношении Украины и политики украинского президента: «Популярность президента, избранного 73% голосов, опасно катится вниз ... Многие боятся , что на сегодняшней встрече Зеленского "съедят сырым".

Фото: Марія Єщенко

Умеренный центристский Le Monde пишет: "Мир как вызов для Москвы и Киева". В статье отмечается, что Макрон ищет «перезагрузки отношений с Россией, однако без наивности». Россия остается "угрозой", но и "партнером".

Фото: Марія Єщенко

12.55 В состав украинской делегации вошли исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге в Киеве.

12.52 Французская полиция сообщает: нормандский саммит будут освещать около 70 представителей СМИ, передает специальный корреспондент LB.ua. В частности, полицейские проверяют документы и у журналистов. Объясняют это повышенными мерами безопасности.

Фото: Маріанна Присяжнюк

12.35 Специальный корреспондент LB.ua Марианна Присяжнюк о последних приготовлениях перед встречей "нормандской четверки" в Париже. В разговоре с ней президент Института перспектив безопасности в Европе Эммануэль Дюпуй скептически отметил: переговоры четырех президентов в Париже нужны исключительно Макрону. Остальные оттуда получат мало пользы.

12.17 Близ резиденции президента Франции Эммануэля Макрона частично ограничено движение транспорта и передвижение пешеходов. Об этом сообщает специальный корреспондент LB.ua. В то же время у Елисейского дворца начинают собираться представители СМИ.

Фото: Маріанна Присяжнюк

Фото: Маріанна Присяжнюк

Фото: Маріанна Присяжнюк

12.00 Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт встречу с Владимиром Зеленским до переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает собственный корреспондент LB.ua в Париже. 

В то же время LB.ua получила уточнённый график встреч лидеров «нормандской четверки» по киевскому времени.

15.50 — прибытие канцлера Германии Ангелы Меркель в Елисейский дворец

15.55 — приезд Владимира Зеленского в резиденцию президента Франции

16.00 — прибытие Владимира Путина

16.05 — двусторонняя встреча Зеленского и Макрона 

16.30 — переговоры президента Украины с канцлером Германии 

16.35 — двусторонние переговоры Путина и Макрона 

17.05 — рабочая встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата»

19.45 — общая пресс-конференция глав четырех государств.

Ранее на официальной странице Офиса президента Украины стало известно о запланированной встречи Зеленского и Путина. Согласно предварительной информации, переговоры могут состояться после всех ключевых мероприятий. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также