13.20 Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, а также бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт в своём микроблоге в Twitter отметил: встреча в "нормандском формате" покажет: готова ли Россия к урегулированию конфликта.

"Встреча президента Украины Зеленского и президента Путина в Париже сегодня покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать ее конфликт с Украиной. Французский президент Макрон говорил о выстраивании новых отношений с Россией, однако это (встреча - LB.ua) действительно испытание".

The meeting between Ukraine President @ZelenskyyUa and President Putin in Paris today will show whether there is any genuine will in Moscow to settle its conflict with Ukraine. French President Macron has spoken about a new relationship with Russia, but this is really the test. — Carl Bildt (@carlbildt) 9 декабря 2019 г.

13.08 Утренний обзор французской прессы. "Левая" по идеологии ежедневная газета Libération посвятила, как и большинство французских СМИ, свою первую полосу пенсионной реформе, по причине которой бастует вся Франция. Статья о нормандском саммите стоит анонсом на первой полосе в правом углу с заголовком "Россия-Украина, конец блокады". Сама статья на 10-11 странице носит название "Саммит потепления" и ее основная мысль - «сегодня прорыва не будет, однако Макрон и дальше внедряет "требовательный диалог" с Москвой».

Фото: Марія Єщенко

Правоцентристский по идеологии Le Figaro тоже первую полосу отдал под пенсионную реформу. Статья о нормандских переговорах называется "Первая встреча Путина и Зеленского в Париже" с большим фокусом на материале "Сможет ли украинский президент навязать мир Донбассу". Статья откровенно критична в отношении Украины и политики украинского президента: «Популярность президента, избранного 73% голосов, опасно катится вниз ... Многие боятся , что на сегодняшней встрече Зеленского "съедят сырым".

Фото: Марія Єщенко

Умеренный центристский Le Monde пишет: "Мир как вызов для Москвы и Киева". В статье отмечается, что Макрон ищет «перезагрузки отношений с Россией, однако без наивности». Россия остается "угрозой", но и "партнером".

Фото: Марія Єщенко

12.55 В состав украинской делегации вошли исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге в Киеве.

12.52 Французская полиция сообщает: нормандский саммит будут освещать около 70 представителей СМИ, передает специальный корреспондент LB.ua. В частности, полицейские проверяют документы и у журналистов. Объясняют это повышенными мерами безопасности.

Фото: Маріанна Присяжнюк

12.35 Специальный корреспондент LB.ua Марианна Присяжнюк о последних приготовлениях перед встречей "нормандской четверки" в Париже. В разговоре с ней президент Института перспектив безопасности в Европе Эммануэль Дюпуй скептически отметил: переговоры четырех президентов в Париже нужны исключительно Макрону. Остальные оттуда получат мало пользы.

12.17 Близ резиденции президента Франции Эммануэля Макрона частично ограничено движение транспорта и передвижение пешеходов. Об этом сообщает специальный корреспондент LB.ua. В то же время у Елисейского дворца начинают собираться представители СМИ.

Фото: Маріанна Присяжнюк

Фото: Маріанна Присяжнюк

Фото: Маріанна Присяжнюк

12.00 Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт встречу с Владимиром Зеленским до переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает собственный корреспондент LB.ua в Париже.

В то же время LB.ua получила уточнённый график встреч лидеров «нормандской четверки» по киевскому времени.

15.50 — прибытие канцлера Германии Ангелы Меркель в Елисейский дворец

15.55 — приезд Владимира Зеленского в резиденцию президента Франции

16.00 — прибытие Владимира Путина

16.05 — двусторонняя встреча Зеленского и Макрона

16.30 — переговоры президента Украины с канцлером Германии

16.35 — двусторонние переговоры Путина и Макрона

17.05 — рабочая встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата»

19.45 — общая пресс-конференция глав четырех государств.

Ранее на официальной странице Офиса президента Украины стало известно о запланированной встречи Зеленского и Путина. Согласно предварительной информации, переговоры могут состояться после всех ключевых мероприятий.