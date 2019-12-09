Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки" (Обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным после саммита "нормандской четверки".

Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, пишет ТАСС. Аналогичную информацию со ссылкой на свои источники передает "Европейская правда".

Встреча "четверки" должна начаться около 17:00 по киевскому времени, после чего запланирована пресс-конференция участников.

Напомним, что перед саммитом Зеленский проведет двусторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Обновление. У президента Зеленского подтвердили двухстороннюю встречу с Путиным. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".

"После встречи четырех лидеров в Нормандском формате президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказал Тимошенко на брифинге.