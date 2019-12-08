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Зеленский встретится с Макроном и Меркель перед нормандскими переговорами

Лидеры стран проведут переговоры в Париже 9 декабря.

Зеленский встретится с Макроном и Меркель перед нормандскими переговорами
Владимир Зеленский и Ангела Меркель на полях 74-й Генассамблеи ООН
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский проведет двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии перед переговорами в нормандской формате.

Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства, передает корреспондент LB.ua.

Сначала президент Украины встретится с президентом Французской Республики Эмануэлем Макроном. После этого запланирована двусторонняя встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сообщается, что встреча четырех лидеров - Украины, Германии, Франции и России - запланирована на 16:00.

Напомним, 6 декабря в эфире телеканала "Украина" президент Владимир Зеленский подтвердил двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже.

Нормандский саммит пройдет 9 декабря. Это будет первая встреча лидеров "нормандской четверки" с осени 2016 года.

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