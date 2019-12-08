Пристайко назвал цель Зеленского на "нормандском" саммите

Во время переговоров команда президента должна помнить об интересах всех украинцев.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране единственной целью президента Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате".

Об этом он написал в Twitter.

"Завтра, во время переговоров, мы в первую очередь должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - единственная цель президента и всей переговорной команды", - заявил глава украинского МИД.

Напомним, ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заверил, что "красные линии" на нормандской встречи будут соблюдены.