Хакеры атаковали сайт президента Украины

"Никто почти не заметил, что был сбой".

За последний месяц субъекты национальной системы кибербезопасности отбили 11 кибератак. Целью одной из них был официальный веб-сайт президента Украины.

Об этом на брифинге по итогам закрытого заседания СНБО рассказал секретарь Совета Алексей Данилов.

"Мы за последний месяц отбили 11 кибератак, это очень мощная ситуация. Эти атаки были, вы можете догадаться откуда они идут. Постоянно атакуется наша банковская система, атакуются определенные ресурсы Офиса президента. Недавно был атакован сайт президента, это было две недели назад. За счет того, что очень быстро удалось сделать локализацию, никто почти не заметил, что был сбой", - сказал он.

Данилов добавил, что украинские силы кибербезопасности справляются с нападениями.

"У нас есть три специлизированные команды, которые работают в режиме 24/7/365, отбивая эти угрозы. Они происходят ежедневно. Это оружие будущего, ее не можно увидеть, ощутить, но это очень уязвимая вещь. И президент уделяет этому очень много внимания", - сказал Данилов.

Напомним, что в конце октября масштабной кибератаке подверглись грузинские сайты. В общей сложности в грузинском сегменте интернета не работали до двух тысяч сайтов.