Грузинские сайты подверглись масштабной кибератаке

Грузинский сегмент интернета подвергся масштабной кибератаке, в результате которой были взломаны сайты президента Грузии, многих госучреждений, органов местного самоуправления и судов. В общей сложности в грузинском сегменте интернета не работали до двух тысяч сайтов.

Как сообщает "Грузия Онлайн", на сайте президента Грузии фотографию экс-президента страны Михаила Саакашвили с надписью "I`ll be back" ("Я вернусь").

Из-за хакерской атаки прекратили вещание телекомпании "Имеди" и "Маэстро".

"Сеть парализована. Мы не получаем сигнал, не выйти в эфир, не можем использовать монтажные компьютеры. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуться в эфир!", - написал в фейсбуке глава информационной службы "Имеди" Ираклий Чихладзе.

Министерство внутренних дел Грузии уже начало расследование по факту кибератак. Заведено дело по статьям 284 Уголовного кодекса страны (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или/и компьютерную систему).

Сообщается также, что большинство сайтов, подвергшихся хакерской атаке, расположены на сервере компании serv.ge.