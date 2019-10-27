В Техасе мужчина открыл стрельбу на встрече выпускников: двое погибших, 14 раненых

На вечеринке собралось более 750 человек.

В городе Гринвилл (штат Техас) неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников филиала Техасского университета A&M, в результате чего погибли два человека, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел неподалеку Далласа на вечеринке выпускников, где собралось более 750 человек.

Ряд СМИ сообщают о не менее 10 пострадавших, в департаменте шерифа округа Хант уточнили, что ранены 14 человек.

Правоохранители пока не знают, кто открыл огонь и какие были мотивы в стрелка. Полиция разыскивает злоумышленника.

Напомним, в начале сентября в Техасе мужчина застрелил семь человек, в том числе полицейского. Самого стрелка убили во время перестрелки с правоохранителями.