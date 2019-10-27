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В Калифорнии 100 тыс. человек эвакуируют из-за лесных пожаров

Огонь перекинулся с территории Мексики, где накануне в результате стихии погибли три человека.

В Калифорнии 100 тыс. человек эвакуируют из-за лесных пожаров
В Калифорнии 100 тыс. человек эвакуируют из-за лесных пожаров
Фото: EPA/UPG

Почти 100 тысяч человек в американском штате Калифорния были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных лесных пожаров. Об этом сообщает USA Today.

В офисе шерифа округа Сонома назвали эвакуацию самой крупной за последние 25 лет.

Пожар в винодельческом округе к северу от Сан-Франциско уже уничтожил 49 зданий, в том числе 21 жилой дом.

Национальная служба погоды предупредила о рекордных ветрах в большей части района залива Сан-Франциско. По мнению метеорологов, они будут продолжаться до 28 октября.

Пожарам способствуют сильные ветры с океана и критически низкая влажность в регионе.

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) начала отключать электричество, чтобы не провоцировать дальнейшие возгорания. Без света могут остаться около миллиона потребителей.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал отключения результатом "многолетней халатности" компании. Он намерен предъявить ей счет за экономический ущерб.

Накануне огонь охватил 14 тысяч гектаров на мексиканской территории, граничащей с Калифорнией. По данным властей региона, 25 октября три человека погибли, еще четверо пострадали в результате лесных пожаров. К тушению привлечены сотни военнослужащих. Не менее 300 жилых домов пострадали от пламени.

В Калифорнии регулярно возникают лесные пожары. В ноябре прошлого года пожары продолжались более недели и повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю штата - погибли 50 человек. Около 150 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома.

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