Правозащитники: Турция депортирует сирийских беженцев

Беженцам угрожали и перевозили через границу в наручниках.

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Турцию в принудительной депортации со своей территории беженцев из Сирии. Об этом пишет Aljazeera.

"Правозащитники провели 28 интервью с сирийскими беженцами, которые рассказали о насилии и угрозах со стороны турецкой полиции. По словам сирийцев, турецкие правоохранители угрозами заставляли их подписывать документы о желании вернуться в Сирию", - говорится в сообщении.

Еще 20 случаев принудительной депортации сирийских беженцев правозащитники зафиксировали до начала турецкой военной операции в Сирии.

По данным Amnesty International, турецкие силовики депортировали беженцев через сирийскую границу, надевая на них наручники.

Американская правозащитная организация Human Rights Watch также заявила, что власти Турции произвольно задерживали и депортировали сирийцев к северу Сирии между январем и сентябрем 2019 года.

Представитель пресс-службы МИД Турции Хами Аксой отверг обвинения правозащитников. Он заявил, что турецкие власти проводят процесс репатриации в сотрудничестве с агентством ООН по делам беженцев и другими неправительственными организациями.

Турецкие власти заявляют, что за последние годы в Сирию на добровольной основе вернулись около 365 тысяч человек.

Ранее Турция сообщала, что на ее территории находится 3,6 млн беженцев из Сирии.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии. 17 октября Эрдоган согласился на пятидневное перемирие.

В ООН заявили, что в результате турецкой военной операции 130 тысяч сирийцев стали беженцами.