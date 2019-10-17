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Пенс заявил, что Турция согласилась на перемирие в Сирии

Американская делегация провела переговоры с Эрдоганом.

Пенс заявил, что Турция согласилась на перемирие в Сирии
Фото: EPA/UPG

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция согласилась на прекращение огня в северной Сирии, на территориях, которые контролируются курдами - союзниками Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом.

Об этом Пенс сказал на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает Голос Америки.

Ранее Анкара заявляла, что боевые действия прекратятся, только если курдские бойцы сложат оружие и отступят от границы с Турцией.Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию. В Евросоюзе и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства".

По данным СМИ, Трамп посоветовал Эрдогану "не быть дураком" и сесть за стол переговоров с сирийскими курдами. При этом президент США напомнил лидеру Турции о санкциях.

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