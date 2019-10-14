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Совет ЕС призвал срочно прекратить военную операцию Турции в Сирии

Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии.

Совет ЕС призвал срочно прекратить военную операцию Турции в Сирии
Фото: EPA/UPG

Совет Европейского Союза по иностранным делам, заседающий 14 октября в Люксембурге, обратился с призывом к международному сообществу предпринять усилия для прекращения вооруженной операции Турции на северо-востоке Сирии.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

"Срочно необходимы постоянные усилия международного сообщества, в том числе в Совете Безопасности ООН, для прекращения этих военных односторонних действий", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Совет предложил провести совещание на уровне министров международной коалиции, борющейся против "Исламского государства", чтобы обсудить, как продолжать действовать в нынешних условиях.

"В этом контексте и принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с ее драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о решении, принятом некоторыми государствами-членами, о немедленном прекращении лицензирования экспорта оружия в Турцию", - подчеркивается в документе Совета ЕС.

В нем отмечается, что страны ЕС придерживаются сильных национальных позиций в отношении своей политики экспорта оружия в Турцию, в том числе с учетом региональной стабильности.

"Соответствующая рабочая группа совета соберется позднее на этой неделе для координации и рассмотрения позиций государств-членов по этому вопросу", - сообщается в коммюнике.

"ЕС напоминает, что он не будет оказывать помощь в стабилизации или развитии в тех областях, где права местного населения игнорируются или нарушаются", - заявили главы МИД стран ЕС.

Они заверили, что ЕС по-прежнему участвует в усилиях по эффективному разрешению серьезного гуманитарного кризиса и кризиса беженцев в регионе.

Напомним, турецкая армия 9 октября начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

В ЕС и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства". Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии.

В январе-марте 2018 года Турция провела в Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" на западном берегу Евфрата.

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