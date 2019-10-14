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Новым президентом Туниса станет беспартийный профессор права Каис Саид

Саид обещал вернуть ценности "арабской весны".

Новым президентом Туниса станет беспартийный профессор права Каис Саид
Фото: EPA/UPG

На президентских выборах в Тунисе уверенно победил профессор права, беспартийный Каис Саид, которого поддерживают и исламисты, и левые.

Об этом пишет DW со ссылкой на два экзит-полла.

Саид, в ходе предвыборной кампании обещавший вернуть ценности "арабской весны", может получить более 70% голосов избирателей, свидетельствуют данные опросов, проведенных по результатам второго тура выборов 13 октября.

Его соперник - медиамагнат Набиль Каруи набрал на 40 процентных пунктов меньше, но при этом он сказал на пресс-конференции, что оставляет за собой право обжаловать результаты голосования.

Каруи заявил, что его лишили права на справедливую предвыборную кампанию. Его лишь 9 октября освободили из-под ареста по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Первый тур президентских выборов он провел за решеткой. Приговор суда по делу Каруи, который отвергает выдвинутые против него обвинения, еще не вынесен.

Официальные результаты второго тура президентских выборов в Тунисе ожидаются уже 14 октября.

Выборы в Тунисе назначили в связи со смертью президента Беджи Каида Эс-Себси.

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