Трамп приказал американским войскам покинуть северную Сирию

Президент США Дональд Трамп приказал американским войскам покинуть северную Сирию.

Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер в эфире американского телевидения, пишет Associated Press.

"Американские войска могут оказаться между двумя наступающими армиями, и это очень неприятная ситуация", - сказал он. По его словам, ситуация в Сирии ухудшается "с каждым часом".

"За последние 24 часа мы узнали, что [Турция], вероятно, хочет расширить свою атаку дальше на юг по сравнению с тем, что планировалось ранее, а также на запад", – заявил Эспер. В свою очередь курды могут обратиться за помощью к сирийской армии и россиянам, чтобы контратаковать Турцию.

В связи с этим было принято решение отозвать войска.

Эспер не сказал, что тысяча американских солдат, которые находятся на севере Сирии, покинут страну вообще. Но куда они отправятся, неизвестно. На востоке Сирии недалеко от границы с Иорданией есть военная база Эт-Танф, но базирующиеся там американские войска не участвовали в совместной с курдами операции против ИГИЛ на северо-востоке Сирии. Поэтому вряд ли тысяча солдат с севера отправится в Танф.

Накануне стало известно, что американские военные попали под обстрел со стороны Турции. Эспер сказал, что не знает, могли турки или не могли умышленно атаковать подразделения США.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на восточном берегу Евфрата, она получила название "Источник мира". Это зона американского военного влияния, а Отряды народной самообороны (YPG) в этом регионе были важным союзником США в борьбе против террористов ИГИЛ.

В январе-марте 2018 года Турция провела в Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" на западном берегу Евфрата.