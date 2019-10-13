В Москве митингуют за освобождение активиста Котова, который поддерживал украинских политузников

В Москве проходят пикеты с требованием освободить политзаключенного Константина Котова, который помогал пленным украинским морякам и получил 4 года колонии за "нарушение порядка проведения публичных мероприятий". Об этом пишет Дождь.

Одиночные пикеты с требованием освободить Котова прошли в разных местах Москвы. Утром сообщалось о митингах перед главным зданием МГУ. Затем акции продолжились у здания ФСБ на Лубянке. Позже пикеты проходили возле памятника Высоцкому на Страстном бульваре.

На акции у памятника героям Плевны правоохранители задержали двух активисток.

Вечером запланирована прогулка на Красной площади - активисты намерены пройти по ней без плакатов и лозунгов, держа в руках Конституцию.

Одна из организаторов акции, Светлана Шмелева, называет эти пикеты "экспериментом по установлению границ дозволенного". "Можно ли пройти по Красной площади с Конституцией в руках, или для этого нужно личное разрешение президента?", - сказала активистка.

В понедельник, 14 октября Московский городской суд будет рассматривать апелляцию на приговор Котову.

Напомним, 5 сентября в России суд приговорил к 4 годам колонии активиста Константина Котова, который носил передачи украинским морякам. Его признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Активист много раз выходил на улицы Москвы с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных. Освобожденные моряки собрали для него деньги.