Протестующие в Эквадоре захватили и подожгли правительственное здание

В эквадорской столице Кито протестующие в субботу, 12 октября, захватили здание Службы генерального контролера, которая занимается финансово-экономическим контролем в стране, передает DW.

"Люди в масках забросали здание коктейлями Молотова, а затем ворвались в него и начали уничтожать мебель и документы. Близлежащий район эвакуирован, пожарные тушат огонь", - говорится в сообщении.

Позднее в тот же день президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны комендантский час и военный контроль.

Как указано на странице Морено в твиттере, комендантский час вступит в силу с 15.00 по местному времени. Данная мера, по его мнению, будет способствовать "действиям общественных сил против неприемлемых актов насилия".

На волне протестов, которые не прекращаются в Эквадоре уже несколько дней, демонстранты заблокировали дорогу к международному аэропорту в Кито. Кроме того, в столице произошло несколько столкновений протестующих с полицией. Продолжающиеся блокады крупных автодорог привели к перебоям с поставками продуктов и топлива в некоторых регионах.

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах республики. Стражи порядка задержали 477 человек. С начала протестов погибли не менее четырех демонстрантов.

Протесты в Эквадоре начались после резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.

Субсидии на топливо были введены в Эквадоре в 1970-х годах. Их упразднение является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти хотят бороться с кризисом в стране. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда заем в размере 4,2 млрд долларов и обязался в ответ сократить государственные расходы. Программа субсидий обходилась бюджету в 1,3 млрд долларов США в год.