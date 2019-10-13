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Глава британского МИД призвал страны НАТО противостоять российской агрессии

"Россия демонстрирует новую, инновационную киберугрозу".

Глава британского МИД призвал страны НАТО противостоять российской агрессии
Фото: EPA/UPG

Глава британского МИД Доминик Рааб призвал страны НАТО противостоять российской агрессии. Об этом он заявил в субботу, 12 октября, выступая с речью на парламентской ассамблее НАТО в Лондоне, говорится на сайте британского правительства

По словам министра, НАТО приходится сталкиваться и бороться со "все более агрессивной Россией". В качестве примера агрессии он назвал аннексию Россией украинского Крыма, кибератаки на европейские государства и нападение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Рааб считает, что НАТО должен "проявлять дальновидность" в адаптации средств для сдерживания "российских схем агрессии".

Глава британского МИДа также указал, что НАТО уже предприняла определенные меры. 

Речь идет, в частности, об усилении контингента в Эстонии, увеличении поддержки Грузии и Украины, а также о присутствии сил Североатлантического альянса в Черном море. 

"Но в этой изменяющейся среде мы должны смотреть в будущее, мы должны меняться вместе с ним. Россия уже демонстрирует новую, инновационную киберугрозу своей безрассудной и безответственной деятельностью", - подчеркнул Доминик Рааб.

В то же время политик добавил, что НАТО необходимо найти подход, который даст возможность улучшить отношения с Москвой, "если и когда Россия продемонстрирует свои серьезные намерения, готовность и способность сотрудничать, поддерживая международный закон, а не попирая его".

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда призвал Европу не игнорировать угрозу со стороны России.

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