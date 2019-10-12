Зеленский определился с послом Украины в США
Зеленский определился с послом Украины в США
Восстание против Ленина
Восстание против Ленина
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
​Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведение сил "из-за националистов"
​Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведение сил "из-за националистов"
Есть первая сборная, которая пробилась на Евро-2020
Есть первая сборная, которая пробилась на Евро-2020
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
Четырех российских актеров внесли в перечень запрещенных в Украине
Четырех российских актеров внесли в перечень запрещенных в Украине
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
ГлавнаяМир

В Нью-Йорке жертвами стрельбы у ночного клуба стали четверо человек

Еще трое получили ранения. 

В Нью-Йорке жертвами стрельбы у ночного клуба стали четверо человек
В Нью-Йорке жертвами стрельбы у ночного клуба стали четверо человек
Фото: edition.cnn.com

В Нью-Йорке в субботу утром, 12 октября, произошла стрельба у ночного клуба, жертвами которой стали по меньшей мере четыре человека, еще трое получили ранения. Об этом пишет New York Post.

Стрельба произошла в районе Бруклин около 07:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени)

У троих людей ранения, которые не представляют угрозы для жизни. Их госпитализировали. 

Полиция начала расследование. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей.

Полицейские не располагают информацией о том, кто именно открыл стрельбу и каковы были мотивы этого человека. Задержания пока не проводились.

Напомним, на прошлой недели в Канзасе мужчина расстрелял людей в баре. Четыре человека погибли, пятеро получили ранения. 

В начале сентября в Техасе мужчина застрелил семь человек, в том числе полицейского. Самого стрелка убили во время перестрелки с правоохранителями.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также