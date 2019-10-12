Погиб один человек, отменены авиарейсы и поезда, тысячи домов без электричества.

Фото: EPA/UPG

На Японию обрушился мощнейший за последние 60 лет тайфун "Хагибис". Об этом пишет Немецкая волна.

По данным местных СМИ, в результате непогоды погиб как минимум один человек - женщину нашли в перевернутом автомобиле в городе Итихара, к востоку от Токио. Еще пять человек в этом районе получили ранения.

Скорость ветра достигает 162 километра в час с порывами до 216 километров в час. Власти призвали миллионы жителей страны к эвакуации.

No matter what your religion is, let's send our prayer for our brothers & sisters in Japan. Everyone there please stay safe! #SaveJapan pic.twitter.com/bnUPzqfJ2A — 𝐘 𝐑 𝐒 (@yogisantosc) 12 жовтня 2019 р.

"Из-за сильного ветра был разрушен один дом, еще в нескольких были повреждены крыши. В нескольких городах в центральной Японии затоплены целые районы", - говорится в сообщении.

Фото: EPA/UPG

В результате шторма в стране были отменены более 1660 авиарейсов. В восточной и центральной частях Японии остановлено движение многих поездов. Кроме того, из-за тайфуна были отменены две запланированные на субботу игры Чемпионата мира по регби, а организаторы Гран-при автогонок "Формулы-1" в Японии перенесли квалификационные заезды с субботы на воскресенье.

Фото: EPA/UPG

"Хагибис" может стать самым мощным тайфуном, обрушившимся на Японию с 1958 года, сообщили в департаменте прогнозов Метеорологического агентства. Тогда в результате стихии погибли более 1200 человек.