ЕС может ввести санкции против Турции за операцию против сирийских курдов

Вопрос о санкциях может появиться в повестке дня ЕС "на следующей неделе".

Европейский Союз рассмотрит вопрос о применении санкций в отношении Турции за военную операцию против сирийских курдов. Об этом заявила в пятницу госсекретарь Франции по европейским делам Амели де Моншален в интервью France inter, сообщает RFI.

"Мы, конечно, будет рассматривать этот вопрос", - заявила министр. Она также уточнила, что вопрос о санкциях может появиться в повестке дня ЕС "на следующей неделе". 17-18 октября состоится саммит лидеров Евросоюза, которому будет предшествовать встреча министров иностранных дел.

Де Моншален сказала, что Европа не останется бессильным наблюдателем за ситуацией в Сирии. "Мы самым серьезным образом осуждаем [действия Турции], и не только на словах. Мы будем действовать", - сказала она.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в свою очередь сказала, что в понедельник на встрече с европейскими коллегами она предложит ввести эмбарго на поставку оружия в Турции. По ее словам, Турция своими действиями в Сирии нарушает международное право.

Норвегия и Финляндия в одностороннем порядке уже приостановили экспорт оружия в Турцию (при этом Норвегия, как и Турция, - член НАТО).

Президент Турции Реджеп Эрдоган накануне предупредил, что если Европа позволит себе назвать его операцию "Источник мира" вторжением, он откроет границу и отправит туда 3,6 миллиона мигрантов.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в ответ обвинил Эрдогана в шантаже. "Турция должна понимать, что больше всего мы обеспокоены вероятностью получить новую гуманитарную катастрофу, к которой могут привести ее действия, и это неприемлемо", - цитирует Туска "Би-би-си".

Достоверной информации из района боевых действий очень мало. Сирийские курды, составляющие основу военного альянса "Демократические силы Сирии", заявили, что за минувшие два дня в результате турецкого вторжения погибли 22 их бойца.

ООН сообщает, что более 70 тысяч человек покинули дома в приграничных городах Рас аль-Аин и Таль-Абайад, поле того как их окружили турецкие войска.

По данным агентства Рейтер, турецкая артиллерия при поддержке авиации нанесла удары по позициям курдских вооруженных формирований, в результате чего погибли сотни человек.

Турция подтвердила гибель одного турецкого военного.

Напомним, в январе-марте 2018 года Турция провела в Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" на западном берегу Евфрата, а в конце 2018 года анонсировала аналогичную операцию на восточном берегу. Это зона военного влияния, а YPG в этом регионе были важным союзником США в борьбе против террористов ИГИЛ.

В начале октября президент США Дональд Трамп де-факто дал зеленый свет турецкому наступлению, что вызвало резкую критику не только со стороны демократов, но и республиканцев. В курдских Отрядах народной самообороны (YPG) назвали поведение США "ударом в спину".