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МИД отреагировал на начало военной операции Турции в Сирии

Киев ждет решения Совбеза ООН.

МИД отреагировал на начало военной операции Турции в Сирии
Фото: EPA/UPG

В Украине "внимательно следят" за началом военной операции вооруженными силами Турции на северо-востоке Сирии.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

По мнению ведомства, "одной из главных причин невозможности положить конец страданиям народов Сирии является позиция тех стран, которые поддерживают режим Башара Асада и блокируют соответствующие решения Совета безопасности ООН".

"Мы ожидаем, что СБ ООН и ее члены, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Турции, рассмотрят этот вопрос и примут решения, которые позволят решать проблемы безопасности и гуманитарного характера в международно-правовом поле", -

заявили в МИД.

9 октября сообщалось, что турецкая армия начала военную операцию "Родник мира" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Военные действия направлены против курдских Отрядов народной самообороны, которые Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, и остатков террористической организации ИГИЛ.

Операция началась через несколько дней после того, как США отвели свои войска из этого региона.

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