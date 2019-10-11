МИД отреагировал на начало военной операции Турции в Сирии

В Украине "внимательно следят" за началом военной операции вооруженными силами Турции на северо-востоке Сирии.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

По мнению ведомства, "одной из главных причин невозможности положить конец страданиям народов Сирии является позиция тех стран, которые поддерживают режим Башара Асада и блокируют соответствующие решения Совета безопасности ООН".

"Мы ожидаем, что СБ ООН и ее члены, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Турции, рассмотрят этот вопрос и примут решения, которые позволят решать проблемы безопасности и гуманитарного характера в международно-правовом поле", -

заявили в МИД.

9 октября сообщалось, что турецкая армия начала военную операцию "Родник мира" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Военные действия направлены против курдских Отрядов народной самообороны, которые Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, и остатков террористической организации ИГИЛ.

Операция началась через несколько дней после того, как США отвели свои войска из этого региона.