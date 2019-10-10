Окружной админсуд Киева отложил заседание по иску о ликвидации УПЦ КП

Окружной админсуд Киева отложил до 26 ноября подготовительное заседание в рамках иска об обжаловании ликвидации УПЦ КП как юрлица. Решение приняла судья Татьяна Шейко, сообщает корреспондент LB.ua.

Во время заседания стороны спорили по поводу того, кто должен представлять УПЦ КП как истца в суде.

"Без надлежащих полномочий представитель Филарета пытается подать иск от имени религиозной организации (УПЦ КП – LB.ua), которую он уже не представляет. Эту организацию представляет другое лицо, с определенного числа информация об этом внесена в реестр (в реестре говорится, что УПЦ КП пребывает в ликвидационной процедуре, руководитель ликвидационной комиссии Олег Яременко – LB.ua). Если кто-то считает, что его право нарушено (в следствии начала процедуры ликвидации УПЦ КП – LB.ua), то должен подать иск от своего имени, а не от имени УПЦ КП, при этом обоснуя нарушение своего права", - сказал во время заседания адвокат главы ликвидационной комиссии Марьян Мартинюк.

Фото: Виктория Матола

Представительница Филарета Неонила Ткаченко заявила, что решение о ликвидации УПЦ КП должен был подписывать Филарет, а он этого не делал. Вместе с тем, представители ликвидатора настаивали на том, что этот вопрос касается рассмотрения дела по сути, а этот этап пока не наступил.

Фото: Виктория Матола

Судья попросила стороны написать свои пояснения и передать суду.

Следующее заседание начнется в 15 часов.