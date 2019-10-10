Сборная Англии намерена покинуть поле в случае проявления расизма в матче Евро-2020
Сборная Англии намерена покинуть поле в случае проявления расизма в матче Евро-2020
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Міністр юстиції Денис Малюська: "Не можна поставити "смотрящого" без згоди міністра"
Міністр юстиції Денис Малюська: "Не можна поставити "смотрящого" без згоди міністра"
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского
В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
ГлавнаяПолитика

​Зеленский встречался с Хорошковским тет-а-тет на Банковой

Президент заверил, что бывший глава СБУ не входит в его команду.

​Зеленский встречался с Хорошковским тет-а-тет на Банковой
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский рассказал, что встречался с бывшим главой Службы безопасности Украины Валерием Хорошковским на Банковой.

"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю. Я не помню, почему не было фотоотчета. Но мы уже знаем, как общество реагирует - был Коломойский, был фотоотчет", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

"К нему был один очень серьезный вопрос, и мы этот вопрос обсуждали тет-а-тет", - добавил Зеленский. Он сказал, что пока не может раскрыть содержание этой встречи. "Со временем вы будете знать, по поводу чего была эта встреча, когда мы увидим ее результаты. Эта встреча не о каких-то должностях, не о каких-то теневых договоренностях", - сказал президент.

Он заверил, что "никакой должности не может быть" для Хорошковского.

"Это не касается никаких международных отношений", - добавил президент.

Напомним, что Хорошковский с конца 2012 года в основном жил за границей. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьером Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

Раньше Хорошковский также был начальником таможни и министром финансов.

В мае 2019 года Хорошковский вернулся в Украину.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также