​Зеленский встречался с Хорошковским тет-а-тет на Банковой

Президент заверил, что бывший глава СБУ не входит в его команду.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что встречался с бывшим главой Службы безопасности Украины Валерием Хорошковским на Банковой.

"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю. Я не помню, почему не было фотоотчета. Но мы уже знаем, как общество реагирует - был Коломойский, был фотоотчет", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

"К нему был один очень серьезный вопрос, и мы этот вопрос обсуждали тет-а-тет", - добавил Зеленский. Он сказал, что пока не может раскрыть содержание этой встречи. "Со временем вы будете знать, по поводу чего была эта встреча, когда мы увидим ее результаты. Эта встреча не о каких-то должностях, не о каких-то теневых договоренностях", - сказал президент.

Он заверил, что "никакой должности не может быть" для Хорошковского.

"Это не касается никаких международных отношений", - добавил президент.

Напомним, что Хорошковский с конца 2012 года в основном жил за границей. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьером Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

Раньше Хорошковский также был начальником таможни и министром финансов.

В мае 2019 года Хорошковский вернулся в Украину.