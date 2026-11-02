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Сосни, схожі на дитячий почерк,

з відчутним нахилом вправо

від постійного західного вітру.

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Ранкове квапливе збирання,

дитячий відчай перед граматикою,

якою до тебе говорять

життя і смерть.

Так-так, ми залежні від пейзажів,

від дерев, які виростають разом із нами,

від схилів і пагорбів.

Каміння нам ставить вимову,

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русла визначають наш темперамент,

батьки стоять поруч,

проводжають поглядом сонце,

мовби вечірній потяг.

І тоді цей впертий

листопадовий ліс –

вірш, писаний дитячою рукою:

добре народитися під цими небесами,

добре стояти над ранковим берегом,

звикати до абетки, наче до обрію,

закохуватись,

ніби робити граматичні помилки.