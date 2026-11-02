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Сосни

Сосни, схожі на дитячий почерк,

з відчутним нахилом вправо

від постійного західного вітру.

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Ранкове квапливе збирання, 

дитячий відчай перед граматикою,

якою до тебе говорять 

життя і смерть.

Так-так, ми залежні від пейзажів, 

від дерев, які виростають разом із нами, 

від схилів і пагорбів. 

Каміння нам ставить вимову, 

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русла визначають наш темперамент, 

батьки стоять поруч, 

проводжають поглядом сонце, 

мовби вечірній потяг. 

І тоді цей впертий

листопадовий ліс – 

вірш, писаний дитячою рукою:

добре народитися під цими небесами,

добре стояти над ранковим берегом, 

звикати до абетки, наче до обрію, 

закохуватись, 

ніби робити граматичні помилки.

Інші дописи блогу:
Сергій Жадан Сергій Жадан , Поет, письменник, рок-музикант
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